Ischgl: Platter sieht Fehler, aber auch viel Gutes

Schlüsse für die Zukunft ziehen

Man werde aus den „Empfehlungen“ die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen, kündigte Platter an. Die schwarz-grüne Landesregierung werde in ihrer Sitzung am Dienstag den Bericht und die Empfehlungen der Kommission diskutieren und „einen Grundsatzbeschluss fassen, dass die zuständigen Abteilungen unverzüglich mit der Umsetzung der Empfehlungen beginnen“.