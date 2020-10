Der Winter hielt Einzug auf Österreichs Bergen

Mit einem Temperatursturz von stellenweise weit mehr als zehn Grad hat der Winter in Österreich am Wochenende Einzug gehalten - und auch in einigen Bundesländern eine teils stattliche Menge an Neuschnee geliefert. Tief winterlich präsentierte sich etwa die Pack im Grenzgebiet Steiermark - Kärnten, wo zuletzt etwa 15 Zentimeter an Neuschnee hinzukamen. Doch auch in Salzburg, Tirol und Vorarlberg wurde die Landschaft in ein weißes, allerdings nasskaltes Kleid getaucht.