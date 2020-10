Bei den Fötschls: Der „Feind“ lebt im eigenen Haus

Bei den Fötschls gibt’s daheim doch einiges zu diskutieren: Papa Andi (47) steht mit dem SAK als sportlicher Leiter und Teil des Trainerteams momentan in der Regionalliga Salzburg hinten drin, Sohn Yannic (17) ist mit Kuchl an der Spitze. Am Dienstag kommt es zum direkten Familienduell.