„Fühle mich mit krankem Kind alleine gelassen“

Ein Fall von vielen! Eine 37-jährige zweifache Mutter aus Linz rief am Sonntag verzweifelt bei der „Krone“ an: „Wir sind seit Mittwoch in Selbstquarantäne und seit Sonntag offiziell, weil der Vater meiner Kinder Corona-positiv ist. Meine Zweijährige hat seit Tagen Fieber, teilweise bis 40 Grad. Aber es kommt kein Arzt“, klagte Edina K.