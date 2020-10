Suche nach Skitourengeher am Großvenediger

Am Samstagvormittag war der 57-Jährige laut Polizei zu einer Skitour zum Gipfel des Großvenedigers aufgebrochen. „Nachdem der Mann bis 19.15 Uhr nicht zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettungen von Prägraten, Virgen und Matrei in Osttirol sowie der Polizei und der Alpinpolizei eingeleitet“, hieß es am Sonntagvormittag vonseiten der Exekutive.