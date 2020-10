Weinadel mit neuem Konzept zum Erfolg

Umgesetzt wird das Konzept von Nachwuchs-Stars in Sachen Trinkkultur: Die Önologen Josef Stumvoll und Florian Schwarzmayr sowie ein heimisches Produktionsteam fokussieren sich auf eine Kombination von moderner und traditioneller Verarbeitung. Techniken wie die Spontanvergärung, Reifung im Holzfass, Varianz der Lesezeitpunkte und die Unterteilung in experimentelle Kleingebinde sind das Konzept der „jungen Wilden“. „Wichtig ist uns, dass jeder seine Erfahrungen einbringen kann. Wein hat immer Platz für Kurioses“, so Tscheppe.