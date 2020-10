In den letzten Jahren immer weniger „Neo-Linzer“

Im Detail: Linz hat 208.109 Einwohner - 10.322 Zuzügen stehen bisher 10.167 Wegzüge gegenüber. Wobei im ersten Quartal die Einwohnerzahl sogar geringfügig zurückgegangen war. Im Vergleich zu 1572 Geburten mussten 1476 Sterbefälle verzeichnet werden. Was der deutlich geringer gewordene Zuzug für die Stadt bedeutet? „Dass wir bei künftigen Projekten wie etwa bei der Stadterweiterung in Ebelsberg weniger Zeitdruck haben, als noch vor einem Jahr angenommen“, so Luger.