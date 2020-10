Hochhausbrand in Südkorea: Dutzende Verletzte

Bei einem Brand in einem 33-stöckigen Hochhaus in der südkoreanischen Industrie- und Hafenstadt Ulsan sind mindestens 88 Menschen verletzt worden. Die Löscharbeiten nach dem Brandausbruch am späten Donnerstagabend waren am Freitagmorgen noch immer nicht abgeschlossen. An mehreren Stellen sind durch die starken Winde immer wieder neue Flammen entfacht worden. Medienberichten zufolge suchen Rettungskräfte nach wie vor nach weiteren Verletzten.