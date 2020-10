Commerzialbank-Skandal: 870 Mio. Euro an Schulden

Es sind für einen Normalbürger kaum vorstellbare Beträge, über die bei der zweiten Gläubigerausschusssitzung am Landesgericht in Eisenstadt gesprochen wurde: Unglaubliche 870 Millionen Euro Schulden hat die „kleine“ Regionalbank. 812 Millionen Euro betragen die Forderungen der 373 Gläubiger, allein die Einlagensicherung will 488 Millionen Euro.