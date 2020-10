Polizei kann 25 Einbrüche nun klären

Segen und Fluch gleichermaßen sind die offenen Grenzen nach Osten für viele Menschen in der Grenzregion. Sie erleichtern den Waren- und Reiseverkehr, ermöglichen andererseits aber auch Kriminellen, ihre Beute rasch außer Landes zu schaffen – so wie im Fall eines Rumänen. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte der 35-Jährige mindestens 25 Gartenhütten in Neusiedl sowie Maria Ellend (NÖ) aufgebrochen und geplündert. Auch ein Fahrraddiebstahl geht auf das Konto des Duos. Die Beute wurde anschließend in Ungarn verkauft. Die Schadenshöhe beträgt mehr als 10.000 Euro.