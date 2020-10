Corona-Testpflicht auf Kreuzfahrtschiffen kommt

Die Kreuzfahrtindustrie hat eine Covid-19-Testpflicht für alle Gäste und Crewmitglieder an Bord der Schiffe beschlossen. „Nur mit einem negativen Testergebnis wird der Zugang zum Schiff gewährt“, teilte die Cruise Lines International Association, der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, am Donnerstag in Hamburg mit. An die globale Testpflicht sollen sich alle Clia-Mitgliedsreedereien ab sofort halten. Sie repräsentieren 95 Prozent der Kreuzfahrtkapazitäten weltweit.