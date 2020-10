Bilder aus Schweinestall sorgen für Entsetzen

Doch in weiteren, dem Verein gegen Tierfabriken zugespielten Bildern sieht man Haltungsformen fragwürdigster Art. „Eber zum Beispiel dürfen niemals in Kastenständen gehalten werden“, so der VGT. In besagtem oststeirischen Betrieb ist das aber der Fall. „Man sieht Tiere innerhalb von Gittern, deren Körper ganz eng eingesperrt sind, einige haben Verletzungen vom Scheuern, sind wund vom Metall, ein Tier kann sich nicht mal auf die Seite drehen, so eng ist der Käfig.“ Die Videos davon sind schwer auszuhalten.