Steirischer Schweinebauer steht im Kreuzfeuer

Die Bilder, die dem Tierschutzverein zugespielt worden sind, sprechen für sich. Man sieht mit Kot verdreckte Tiere, die tief in den eigenen Exkrementen waten. „Dazu ist die Luft so grauenhaft schlecht, dass viele der Schweine entzündete Augen zeigen. Und das vom Gesetz eh schon nur sehr marginal vorgeschriebene Beschäftigungsmaterial ist entweder nicht oder nur spärlich vorhanden“, beschreiben die Tierschützer das Szenarium. „Dazu tote Tiere, Verletzungen, abgebissene Schwänze.“ In einem Teil des Stalls stehen die Tiere auf umstrittenen Vollspaltenböden.