„Clouds“: Herzzerreißendes Musical-Drama

Nicht mehr losgelassen

Die herzzerreißende Geschichte über einen geborenen Kämpfer voll positiver Energie wurde von Regisseur Justin Baldoni mit viel Liebe zum Detail tragikomisch umgesetzt. Baldoni kam schon 2012 mit Sobiech in Verbindung und beleuchtete sein Schicksal in einer Folge seiner Online-Serie „The Last Days“, in der das Leben aus der Sicht von Sterbenden verbildlicht wurde. Sobiechs unbändige Lebensfreude und sein bewusst positiver Umgang mit dem Unvermeidlichen, hat den kalifornischen Filmemacher nicht mehr losgelassen, weshalb er sich sofort bereit erklärte, den Film basierend auf den Memoiren seiner Mutter Laura (famos gespielt von Neve Campbell) für eine breite Masse zu inszenieren. Das Ergebnis ist nicht bloß eine pathosgeschwängerte Kitschgeschichte in bester Hollywood-Manier, sondern stellt den Zuseher vor fordernde Situationen.