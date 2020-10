Flüchtling im Taxi über deutsche Grenze chauffiert

Etwas zu fürstlich hat sich ein österreichischer Taxilenker eine Fahrt aus der Heimat nach Deutschland entlohnen lassen. Gegen die Bezahlung von 1000 Euro in bar ließ der 55-Jährige einen jungen Afghanen (21), dessen Antrag in Österreich abgelehnt wurde, einsteigen. In Füssen war dann Schluss mit der Schlepperfahrt.