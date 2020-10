Nina Proll: „Mir fehlt die Verhältnismäßigkeit“

„Ich möchte aber klar sagen, dass ich keine Maskenverweigererin bin. Weil ich will mein eigenes Geld verdienen. Auch meine Kinder tragen Maske in der Schule. Aber spätestens dann, wenn man ein krankes, fieberndes Kind zu Hause hat und nicht zum Arzt gehen darf, wird’s skandalös“, so Proll, die gerade wieder am Set von „Die Vorstadtweiber“ steht. Auch „skandalös“ findet sie, wie sie im „Krone“-Gespräch sagt, „dass Menschen, die negative Tests haben, noch tagelang daheim bleiben müssen. Ehrlich, da fehlt doch die Verhältnismäßigkeit.“ "