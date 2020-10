38 Infizierte in Innsbrucker Wohn- und Pflegeheim

Besuchsverbot angeordnet

Zudem wurde ein allgemeines Besuchsverbot angeordnet. „Die positiv getesteten Heimbewohner befinden sich in Einzelisolierung in ihren Zimmern. Diese werden ausschließlich von Pflegemitarbeitern und medizinischem Personal in Schutzkleidung betreten. Alle anderen Heimbewohner wurden angehalten, sich möglichst in ihren Zimmern aufzuhalten“, erklärte Geschäftsführer Hubert Innerebner.