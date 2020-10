Lena Hoschek und Markus Meindl: Erste Kollektion

In der Meindl Authentic Luxury by Lena Hoschek Kollektion darf man sich demnach auf extravagante Reiterhosen, robuste Bikerjacken und taillenbetonte A-Linienröcke aus geschmeidigem Leder freuen. Das Elisabeth Mieder und der Elisabeth Rock, der in Anlehnung an eine Lederhose entstanden ist, erweisen sich als handwerkliche Meisterstücke der Kollaboration. So sind die Lieblingsteile der Designerin mit aufwändigen Handstickereien und ebenso von Hand gefertigten Hirschhornknöpfen versehen.