Ermittlungen nach Tod von 15-jährigen Migranten

Die Staatsanwaltschaft will die genaue Todesursache untersuchen. Der unterernährte Teenager, der allein unterwegs war, hatte Spuren von Folter am Körper, berichteten italienische Medien. Am 29. September wurde der Jugendliche, der Abou genannt wurde, an Bord des Quarantäneschiffes untersucht. Der Arzt beschloss die Einlieferung ins Spital von Palermo. Hier verschlechterte sich sein Zustand plötzlich. Der 15-Jährige wurde in die Intensivstation eingeliefert, wo er am vergangenen Montag starb.