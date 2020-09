76 Migranten sprangen vor Palermo ins Meer

76 der 275 Migranten an Bord des spanischen NGO-Schiffes Open Arms sind am Donnerstag vor Palermo ins Meer gesprungen. Motorboote und ein Hubschrauber der italienischen Küstenwache eilten zur Hilfe. Zwei schwangere Frauen wurden zur medizinischen Untersuchung nach Sizilien gebracht. „Wir sind noch in italienischen Hoheitsgewässern, aber die Stimmung an Bord ist angespannt“, so die NGO.