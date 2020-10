Unser Bundesland in seiner ganzen Vielfalt

Drei Standorte in Graz

Für die Konzeption verantwortlich zeichnet das Universalmuseum Joanneum, das auch drei Standorte zur Verfügung stellt. „Den Gedanken von Erzherzog Johann folgend, wollen wir ein Abbild des Landes und seiner Entwicklung geben sowie Perspektiven für die Zukunft aufzeigen“, freuen sich die Geschäftsführer Wolfgang Muchitsch und Alexia Getzinger über Drexlers Auftrag. So wird man im Museum für Geschichte in der Grazer Sackstraße in „Was war“ den Blick zurücklenken und vom mittelalterlichen Pranger bis zum Küchenentwurf von Margarete Schütte-Lihotzky ein so buntes wie informatives Bild der Vergangenheit zeichnen.