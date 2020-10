Topligen gaben nur die Hälfte für neue Spieler aus

Maßgeblichen Anteil daran, dass England so klarer „Branchenführer“ bleibt, hatte in diesem Sommer Chelsea. Die Londoner, die zuvor auch eine Transfersperre zu verbüßen hatten, investierten geschätzte 270 Millionen Euro in neue Spieler wie Kai Havertz (Leverkusen), Timo Werner (RB Leipzig) oder Ben Chilwell (Leicester City).