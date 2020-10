Neuwahl sorgt für politische Aufregung in Wildon

Wildon ist eine von fünf steirischen Kommunen, in denen die Gemeinderatswahl am 15. November wiederholt werden muss. Auslöser der Wahlaufhebung war ein Einspruch der Liste Pro Wildon. Deren Chef Josef Hirschmann ging am Dienstag gemeinsam mit SPÖ-Bürgermeister Helmut Walch an die Öffentlichkeit, „um auch mit Mythen aufzuräumen“.