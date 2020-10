Corona in Österreich: 750 Neuinfektionen, 5 Tote

Der 24-Stunden-Vergleich betreffend die Corona-Infektionszahlen zeigt auch am Montag eine leichte Steigerung. 750 neue Fälle wurden in Österreich registriert (Stand: Montag, 9.30 Uhr), wie der Krisenstab bekannt gab. Im Vergleich zum Montag vor einer Woche (556) entspricht das einer Steigerung von fast 35 Prozent. Am Sonntag waren - wie berichtet - mehr als 1000 neue Fälle verzeichnet worden.