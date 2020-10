NÖ: Jetzt Corona-Tests in Heimen und Spitälern

„Wir bieten allen 27.000 Mitarbeitern in den Krankenhäusern sowie in Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren an, sich freiwillig regelmäßig alle sechs bis neun Tage testen zu lassen“, betonen Landesvize Stephan Pernkopf und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Damit soll der höchstmögliche Schutz für Patienten, Klienten und Personal gewährleistet sein. Auch die 5000 Bewohner in den Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren des Landes können auf Wunsch an den Checks teilnehmen. Das angewandte System der Pool-Testungen, bei denen bis zu fünf Einzelproben gleichzeitig analysiert werden, ermöglicht, die Vielzahl an Tests entsprechend rasch zu bewältigen.