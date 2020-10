Höchstwert an einem Sonntag: 714 neue Fälle

Nach einem Höchstwert an Neuinfektionen seit dem Lockdown im Frühjahr am Samstag - wie berichtet waren mehr als 1000 neue Fälle verzeichnet worden - ist auch die Zahl an Neuinfizierten am Sonntag ein neuerlicher Negativ-Rekord. So wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) österreichweit 714 Neuinfektionen verzeichnet. So viele, wie noch nie an einem Sonntag seit Beginn der Corona-Krise. Die Zahl der Intensivpatienten überstieg am Sonntag die 100er-Marke, auch weitere Todesfälle mussten gemeldet werden.