Schumacher vor F1-Debüt: Viel Ehre und viel Last

„Ein super Erlebnis“

Nun steht Schumi-Sohn Mick (21) vor dem Sprung in die Formel 1. Seine starken Leistungen in der Formel 2 (aktuell führt er die Gesamtwertung an) ermöglichen ihm einen Einsatz am Freitag im Training auf dem Nürburgring - sein erster offizieller Diensttag in der Formel 1! Zur Vorbereitung hat Mick in Fiorana im 2018er-Ferrari Testfahrten absolviert. „Ein super Erlebnis“, strahlte Mick. „Ich konnte viel lernen, wie ein Formel-1-Renner tickt. Ich weiß, was ich am Freitag zu tun habe.“