Auch Verstärker-Busse für Schüler sind überfüllt

„Corona gibt es im Schulbus scheinbar nicht“, seufzt eine besorgte Mutter beim Lokalaugenschein an einer Bushaltestelle in der Gemeinde Sierning. Wo trotz der Verstärkerbusse die Schulkinder in Richtung Steyr nach wie vor sprichwörtlich in die Fahrzeuge gepresst werden. Weshalb viele Eltern nun als Taxi fungieren.