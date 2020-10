U-Ausschuss startet durch

Bis dahin können die Fraktionen die Ladungslisten für die Auskunftspersonen zusammenstellen. Auch wird sich zeigen, ob es Dunst bis dahin gelingt, die verärgerte Opposition zu besänftigen. ÖVP, FPÖ und Grüne hatten zuletzt Kritik an der Vorsitzenden geübt. Für Verstimmung hatte unter anderem gesorgt, dass die Ersatzmitglieder in Extra-Kämmerchen sitzen müssen, in denen es teilweise nicht einmal ein Fenster gibt. Dunst wiederum hatte beim Auftakt klargestellt, dass sie eine „Polit-Show“ nicht dulden werde.