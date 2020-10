Zwei Siege sind nur die halbe Miete

Die Jagd beginnt! Sieben Punkte muss Motorcrosser Michael Kratzer in den letzten beiden Rennen am Wochenende in Hochneukirchen (NÖ) aufholen, wenn er seinen ersten Staatsmeistertitel in der höchsten Klasse holen will. „Eine schwierige Ausgangsposition. Ich muss beide Rennen gewinnen. Und der Führende Johannes Klein muss mindestens einmal Dritter werden“, weiß der 26-jährige Mann aus Anger.