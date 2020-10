Rakowitz setzt auf die Methode des Iceman

Dafür geht der Flügelflitzer auch neue Wege: „Ich setzte dabei auf die Wim-Hof-Methode!“ Das ist eine besondere Atemtechnik des niederländischen Extremsportlers Wim Hof, der durch diese spezielle Atmung zahlreiche Rekorde in extremer Kälte aufstellte. Und damit als „Iceman“ berühmt wurde. „Die Atemtechnik soll gut fürs Immunsystem und die Regeneration sein. Mir hilft diese Methode ungemein.“ So hoffentlich auch am Weg zurück in die Startelf.