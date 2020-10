Uni Innsbruck: Preis für Kurs zur Corona-Krise

Leonhard Dobusch vom Institut für Organisation und Lernen wirft dabei mit sieben Kollegen einen wissenschaftlichen Blick auf die Krise. In zwölf Einheiten werden Themenbereiche wie Entscheidungsprozesse, Krisenkommunikation und Entrepreneurship sowie staatliche Bürokratie, Fragen der Führung in Organisationen bis hin zu Open Science und Open Data im Kontext der Corona-Krise behandelt. Dobusch und Elke Schüßler vom Institut für Organisation der Uni Linz haben auf Basis klassischer und neuer Organisationstheorien und aktueller Forschung innerhalb nur weniger Wochen im April den Kurs „Organizing in Times of Crisis: The Case of Covid-19“ ins Leben gerufen.