Beim Abbiegen übersehen: Biker von Auto erfasst

Kurz nach sieben Uhr war eine 19-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Pkw auf der B67 in Neutillmitsch in Fahrtrichtung Gralla unterwegs. Sie wollte links in den Waldhofweg einbiegen. Dabei dürfte sie einen 35-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz, der mit seinem Motorrad in gegengesetzter Richtung unterwegs war, übersehen haben. Es kam zur Kollision.