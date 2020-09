Heidi Klum nackt in der Wanne: „Kein Schaum übrig“

Heidi und Tom sind betrunken vor Glück - und lassen die ganze Welt daran teilhaben. Beim romantischen Date in der Wanne samt Kerzenschein und roter Rosen stießen die beiden mit einem Gläschen Rotwein an. Der edle Tropfen war ein Geschenk von Klums „America‘s Got Talent“-Kollegin Sofia Vergara, für den sich die Model-Schönheit auch artig, aber auch ein wenig anzüglich, bedankte.