Fast 470 Corona-Patienten derzeit in Spitälern

Weiterhin am meisten Neuinfektionen in Wien

Insgesamt waren bisher 43.432 SARS-CoV-2-Tests in Österreich positiv. Die meisten der insgesamt 556 Neuinfektionen (Stand: Montag, 9.30 Uhr) gab es im Tagesvergleich in Wien mit 242. In Niederösterreich kamen 117 Fälle hinzu, in Oberösterreich 53 und in der Steiermark 44. In Salzburg wurden 31 positive Tests neu gemeldet, in Tirol 27, in Vorarlberg 26 sowie im Burgenland zehn und in Kärnten sechs.