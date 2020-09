Der Mafia entkommen: Eine filmreife Hunde-Odyssee

Die slowenischen Tierschützer hatten den Hund von einem 14 Meter hohen Hausdach in Rijeka (Kroatien) gerettet. Der für Hundekämpfe missbrauchte Vierbeiner war dort vermutlich auf der Flucht vor seinen Peinigern gelandet. „Pluto“ wurde an einen neuen Besitzer in Slowenien vermittelt. Dieser wurde dann zwei Wochen später in einen Autounfall verwickelt, bei dem der Rüde aus dem Pkw geschleudert wurde. Er lief in Panik davon. „Srce za bulle“ organisierte umgehend eine weiträumige Suche. Aber es gab kein Lebenszeichen.