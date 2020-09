Vermieterin sperrte Salzburger aus Wohnung aus

Ausgesperrt: So fühlt sich Josef Hofer. Der Salzburger kommt nicht mehr in seine Wohnung. Die Hausbesitzerin hat kurzerhand das Türschloss wechseln lassen. Über ihren Anwalt spricht sie von Gefahr im Verzug. Offensichtlich will sie den Mieter nur aus dem Haus haben. Der kuriose Streit beschäftigt bereits die Justiz.