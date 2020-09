Rapid-Star vor Abgang: Exotisches Land ruft

„Ich bin zufrieden. Wir haben uns das Tor ja wieder selbst geschossen, aber sofort reagiert“, so Rapids Trainer Didi Kühbauer. „Wir müssen halt immer einen in den Nacken bekommen, haben wieder einen Rückstand gebraucht. So war es ein Arbeitssieg“, dachte Abwehrchef Hofmann auch an das 1:1 letzte Woche in Graz. „Wir haben uns das Leben selbst schwergemacht.“ Womit Kühbauer am Samstag aber leben konnte.