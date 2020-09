„Dancing Stars“-Auftakt lockte rund 692.000 Seher

Im Schnitt 692.000 Zuschauer verzeichnete der Start der 13. Staffel von „Dancing Stars“ am Freitagabend in ORF 1. Damit lag das Format bei einem Marktanteil von 24 Prozent, wie der ORF am Samstag in einer Aussendung mitteilte. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 779.000 Seher bei den gestrigen Solotänzen mit dabei.