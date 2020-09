Schweiz setzt weitere Bundesländer auf Rote Liste

Nachdem für die Bundeshauptstadt Wien schon seit 14. September eine Reisewarnung aus der Schweiz aufrecht ist, setzten die Eidgenossen am Freitag auch die beiden Bundesländer Nieder- und Oberösterreich auf die Rote Liste. Die Reisewarnung bedeutet, dass sich aus diesen Teilen Österreichs in die Schweiz Einreisende nach ihrer Ankunft umgehend in Quarantäne begeben müssen.