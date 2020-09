Glücksspiel-Razzia: 177 Automaten beschlagnahmt

Landeskriminalamt Salzburg, Bundeskriminalamt und Finanzbehörden haben monatelang ermittelt, Freitagfrüh schlugen sie in einer gewaltigen Razzia zu: 28 Glücksspiellokale, Geschäftsräume und Wohnungen wurden in Salzburg durchsucht, vier weitere in Oberösterreich und zwei in Wien. Dabei standen etwa 250 Polizisten, 45 Beamte der Finanzpolizei und 25 Beamte des Finanzamtes im Einsatz, teilte die Polizei Salzburg am Freitagnachmittag mit.