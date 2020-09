Das kann der neue Amazon Fire TV Stick

Für all diejenigen, die den Amazon Fire TV Stick nicht kennen: Dabei handelt es sich um einen kleinen Stick, der in den HDMI-Eingang des Fernsehers eingesteckt und so mit dem Stromnetz verbunden werden kann. Über WLAN kann man dann sämtliche Inhalte, ob TV, Video, Musik oder Spiele, auf den Fernseher streamen. Der Fire TV Stick macht also jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss zu einem Internet-TV.