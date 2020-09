Corona: 3 neue Fälle bei Wiener UNO-Organisationen

Bei den UNO-Organisationen am Vienna International Center (VIC) gibt es drei weitere Infektionen mit SARS-CoV-2. Zwei der positiv getesteten Mitarbeiter seien bei der Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO), der dritte bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO/IAEA tätig, teilte das VIC am Mittwochabend in einer Aussendung mit.