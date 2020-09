Österreichs U20 auch im nächsten Jahr erstklassig

Österreichs U20-Eishockey-Nationalmannschaft wird erstmals zwei Jahre hintereinander in der A-WM spielen. Da in dieser Saison die unterklassigen WM-Turniere abgesagt worden sind, beschloss der internationale Verband (IIHF), dass es beim Turnier von 26. Dezember bis 5. Jänner in Edmonton keinen Absteiger geben wird.