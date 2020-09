Baden: Holpriger Start für das neue Busnetz

Hunderte Änderungen im Fahrplan umgesetzt

„Völlig unbefriedigend“, nennt VOR-Sprecher Georg Huemer die Situation der Fahrplanaushänge an vielen Stationen, aber er verspricht: „Wir werden in den nächsten Wochen alle Aushänge austauschen.“ Insgesamt wurden seit der Umstellung bereits mehr als 60 Änderungen vorgenommen, auch die Stadt Baden prüft einige davon. In den Wochen und Monaten vor dem Inkrafttreten wurde auf Feedback aus den Gemeinden hin aber bereits in 300 Fällen nachgebessert. „Dass uns hier jetzt fehlende Vorab-Information vorgeworfen wird, verwundert mich also sehr“, so Huemer.