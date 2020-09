Zwölf Jahre Haft für Mord an Ehefrau mit Leine

Fünf Tage lebte ein Tiroler (56) in seinem Reihenhaus, während die Gattin tot im Keller lag. Von ihm mit einer Hundeleine erdrosselt. Beim Mordprozess in Innsbruck präsentierte sich der stämmige Arbeiter als geknechteter Ehemann, dem alles zu viel wurde: „Einmal im Leben wollte ich zuerst auf mich schauen ...“ Das Urteil am Dienstagabend: zwölf Jahre Haft.