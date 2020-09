„Umgang der Fahrgäste mit uns zum Teil extrem!“

ÖBB appelliert an Vernunft

„Die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wird, ist teilweise schon extrem“, klagt der Zugbegleiter. Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB in Tirol, kennt derartige Geschichten. Daher appelliert er an die Passagiere, die Maskenpflicht ernst zu nehmen. Schließlich gehe es „um den Schutz der Mitmenschen und des Personals.“