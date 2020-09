Fäkalien gegen Portal geschleudert: Bedingte Haft

Ein überaus ungustiöser Vorfall hat am Dienstag in Wien ein gerichtliches Nachspiel gehabt. Ein 35 Jahre alter Mann saß im Wiener Landesgericht auf der Anklagebank, weil er Ende Mai zwei Glasflaschen, gefüllt mit Exkrementen, in Richtung des Zutrittsportals der dort angeschlossenen Justizanstalt geschleudert hatte. Der übel riechende Inhalt ergoss sich in der Folge über die Fassade. Zwei Monate bedingt wurden schlussendlich über den Angeklagten verhängt.