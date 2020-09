Mit Lasertechnik ins Eiskar

„Mit den Millionen von Datenpunkten, die wir mit unserem Scanner generieren, ist es möglich, ein zentimetergenaues Geländemodell zu schaffen“, so Felsberger, der sonst eigentlich die Dämme, Stauseen und Gebäude der Kelag vermisst. In Kombination mit vorhandenen alten Daten, die vor mehreren Jahren von einem Villacher Vermessungsbüro noch mittels Theodolit gemacht wurden, wird es möglich sein, die genaue Veränderung des Gletschers zu zeigen, wo und ob er etwa gewachsen oder geschrumpft ist. „Wir sind schon sehr gespannt, denn noch nie wurde so eine Technik bei einem so kleinen Gletscher eingesetzt“, sagt Hohenwarter senior gegenüber der „Bergkrone“.