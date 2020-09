Zypern erklärt Österreich zum Hochrisikogebiet

Jede Woche stuft Zypern Länder, aus denen Reisende auf die Mittelmeerinsel kommen, in einem Kategoriesystem ein. Österreich wird aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus aktuell in der Kategorie C geführt. „Dieser Sachverhalt bedeutet konkret, dass touristische Reisen aus der Republik Österreich nach Zypern ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich sein werden. Für welchen Zeitraum die Republik Österreich in der Kategorie C bleiben wird, ist momentan nicht prognostizierbar“, hieß es in der Mitteilung.